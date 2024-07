Használjon több lépcsős azonosítást, például kombináljon egy erős jelszót biometrikus adatokkal, online fiókjai és digitális tárcáinak védelme érdekében!

Így, ha az egyik védelmi eszközt fel is törnék, a csalók továbbra sem tudnának túljutni a második védelmi vonalon, és így az ön pénzéhez sem tudnának hozzáférni.

Látogassa meg bankja weboldalát, és tekintse meg az ott található specifikus, utazással kapcsolatos tanácsokat!

Mindig konnektoron keresztül töltse a készülékeit, hiszen az USB és USB-C csatlakozókon adatokat is lehet mozgatni, így sosem lehet kizárni, hogy ezeket az aljzatokat adatlopásra használják.

5. Készítsen biztonsági másolatokat, és mindig mentsen a felhőbe is!

Állítsa be telefonját úgy, hogy az biztonsági mentést készítsen az adatokról a felhőbe: így, ha elveszítené készülékét, akkor is hozzáférhet a legfontosabb dokumentumaihoz. Továbbá tartson magánál nyomtatott másolatokat az összes úti okmányáról!

6. Győződjön meg róla, hogy emlékszik a kártyája PIN-kódjára és ellenőrizze a kártyához beállított limiteket!

A hitelkártya vagy betéti kártya vásárlási- és készpénzfelvételi limitjének és PIN-kódjának ismerete megkönnyítheti az utazást. A PIN-kódot ATM-eknél és számos külföldi terminálnál is meg kell adni. Ráadásul több országban a megszokottól eltérő lehet, hogy mekkora összeget lehet elkölteni egy érintésmentes tranzakció során, így különösen fontos, hogy tisztában legyünk ezzel a négyjegyű kóddal.

7. Állítson be riasztásokat!

A riasztások beállításával könnyedén nyomon követheti számláit, és gyorsan észreveheti az ön által nem ismert tranzakciókat. Ha csalásra gyanakszik, azonnal lépjen kapcsolatba a kártyáját kibocsátó pénzintézettel

8. Mindig legyen önnél többféle fizetőeszköz!

Tartson magánál egy másik fizetési eszközt, arra az esetre, ha pénztárcája elveszne vagy ellopnák! Adja hozzá kártyáját egy mobiltárcához, mert így vész esetén okos eszközeit is használhatja fizetéshez!

9. Ne osszon meg túl sok információt!

Semmiképpen se ossza meg részletes útitervét a közösségi médiában! Minél könnyebben lekövethető, hogy mikor és hol tartózkodik, annál könnyebben lehet ön ellen bűncselekményt elkövetni. Ez az out of office emailre is vonatkozik, hiszen a csalók azt is felhasználhatják az ön lekövetésére.