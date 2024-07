„A téli gumik használata nyári időszakban számos biztonsági és gazdasági kockázatot rejt magában” – mondta portálunknak Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője annak kapcsán, hogy miért elengedhetetlen a nyári gumiabroncsok használata a melegebb időben. Rámutatott: a téli gumik puhább keveréke miatt az autó vezetési kényelme is csökkenhet. Az autó hajlamosabb a "lebegésre" az útfelületen, ami csökkenti a vezető kontrollját a jármű felett. „Ez különösen nagy sebességnél válik veszélyessé, amikor minden apró mozdulat és reakció számít a biztonságos közlekedéshez” – hangsúlyozta.

Évszaknak megfelelőt használjunk

A szakember arról is beszélt, hogy a megfelelő gumiabroncs kiválasztása nemcsak a jármű teljesítményét és biztonságát növeli, hanem hosszú távon pénzt is megtakarít az autósok számára. A szezonális gumiabroncsok cseréje tehát nemcsak ajánlott, hanem a biztonságos közlekedés alapfeltétele is.

„A legjobb megoldás a téli és nyári gumik cseréje az évszaknak megfelelően. A nyári gumik keményebb keveréke jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, jobb tapadást és rövidebb féktávolságot biztosít, valamint alacsonyabb gördülési ellenállással rendelkezik, ami kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást eredményez” – részletezte a szakember. Arra is rámutatott, hogy a nyári hőmérsékletben a téli gumik tapadása jelentősen romlik.

„A lágyabb anyag miatt a gumiabroncs könnyebben deformálódik, ami csökkenti az érintkezési felületet az úttal. Ez hosszabb féktávolságot eredményez, különösen nedves útfelületen, ami növeli a balesetek kockázatát” – húzta alá. Egy példát is említett: egy nyári gumival szemben a téli gumi akár 20-30 százalékkal is hosszabb féktávolságot eredményezhet száraz úton.

Gyorsabban kopik

A szakértők szerint egyébként a nyári melegben a téli gumik sokkal gyorsabban kopnak, mivel a lágyabb keverék nem bírja a magasabb hőmérsékletet és az aszfalt magas hőmérsékletét. Ez jelentősen csökkenti a gumiabroncs élettartamát, ami gyakori cseréhez vezet. A gyorsabb kopás miatt a futófelület is hamarabb elvékonyodik, ami további biztonsági kockázatokat jelent. A téli gumik nagyobb gördülési ellenállással rendelkeznek a nyári gumikhoz képest. Ez magasabb üzemanyag-fogyasztáshoz vezet, mivel a motor több energiát használ fel a haladáshoz. Egy hosszú távú nyári utazás esetén ez jelentős többletköltséget jelenthet az autósok számára.