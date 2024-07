A teknős egy végtelenül nyugodt, csendben élő állat. Nem rikácsol, mint a papagáj, és nem támad fel éjszaka a mozgásösztöne, mint a macskának, vagy a sötétben „extra fokozatra” kapcsoló tengerimalacoknak. Persze olykor a teknősök is motoszkálni kezdenek, ami ad egy kis neszezést.

Viszont a teknős esetében nem kell ugatással, hangos nyávogással számolnunk a legváratlanabb pillanatokban. Szőrt sem hagy az asztalon vagy a kanapén, beéri a csendes élettel a terráriumban. Rendszerint falatozás közben a leghangosabb. Kedvencei a gyümölcsök és a fűfélék, szóval még élő egeret sem kell adnunk neki, mint egy háziállatként tartott kígyónak. Könnyen lehet, hogy a teknős lesz a kedvenc háziállatunk, ha panelben, társasházban lakunk, és nem szeretjük a zajongó kiskedvenceket.

Növényevés és matuzsálemi kor

Szinte valamennyi teknősfajta a növényeket helyezi előtérbe az étlapján. Kivételt jelentenek azonban a szárított halat fogyasztó ékszerteknősök, akik vízben élik a mindennapjaikat, nekik sűrűn kell tisztítani a lakhelyüket. A növényevő teknősfajtáknál lényegesen könnyebb a helyzet, mert csak ki kell szedni a megfonnyadt ételmaradékot a terráriumból. Extra növényi táplálékra sem vágynak, sokszor elég nekik szedni a kertből egy kis uborkát, salátát vagy pitypanglevelet.

A teknős más állatokkal szemben nem pusztul el egy-két éven belül, hosszú éveken át gazdája hű társa lesz. Ugyanis a szárazföldi teknősök többsége igencsak hosszú életű: még olyan teknősök is vannak, akik túlélik a gazdájukat. Ha egy teknőst választunk háziállatnak, akkor valószínűleg nem kell számolnunk kedvencünk távozásával és gyászolással. Ez különösen a kisgyermekek számára jó hír, hiszen nekik még a felnőtteknél is nehezebb szembenézni a házi kedvenc halálának tragikumával.

A kutya vagy a macska szüntelenül a gazdi figyelmére sóvárog, hogy simogassuk és játsszunk vele. Teljesen más a helyzet a teknőssel: neki elég, ha naponta egyszer újratöltjük a medencéjét, amiben úszkál és iszik, ennyivel is beéri a figyelmi skálán. Szerencsére nem kell hetente nagytakarítást végezni a lakhelyén. Akár fél évente elég kicserélni a földjét, nem kell naponta kiszedni mellőle az el nem fogyasztott növényi maradékokat sem. A teknősöknek nincs visszataszító illatuk, ezért a helyük nem pállik be, nem tud bebüdösödni. Ezt legfeljebb az okozhatja, ha az ételmaradékokat rendkívül ritkán szedjük ki a terráriumból.