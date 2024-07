Teljesíthető elvárások

A jelentkezés feltétele a betöltött 18 év, a belépést pedig orvosi vizsgálat, fizikai állapotfelmérés és elbeszélgetés előzi meg, amit egy átlagos adottságú magyar fiatal könnyen teljesíthet.

Az alapkiképzést modulárisan is el lehet végezni. A szerződéskötés után mindenkit évente legalább egy hétre – a munkaadók és munkavállalók számára is tervezhető módon – behívnak. A területvédelmi tartalékosok kapillárisszerűen lefedik az egész országot, feladatuk a hivatásos haderő támogatása és a lakóhelyükhöz közeli terület védelme. A tartalékos szolgálati formára akár online is lehet jelentkezni az iranyasereg.hu/tartalekos oldalon, de akik személyesen szeretnének tájékozódni azok a vármegyeszékhelyeken felkereshetik a toborzóirodákat.

Az egyéni motiváció nagyon fontos

Papp Krisztina tartalékos főhadnagy saját motivációiról beszélt a területvédelmi tartalékos szolgálati formával kapcsolatban. Krisztina életében jött egy fordulat, amikor úgy döntött, hogy megvalósítja egy régóta dédelgetett vágyát, és szerződést kötött a Magyar Honvédséggel. Úgy érzi, hogy sok mindent kapott ettől a lépéstől, amelyeket máshonnan esélye sem lett volna. Az egyik legfontosabb célja az volt, hogy azt a fizikai állapotot, ami a szerződés aláírásakor jelen volt, fent tudja tartani. Civilként a szociális szférában idős ellátásban dolgozik, és azt tapasztalta, hogy a két dolog remekül megfér egymás mellett. Úgy érzi, hogy ő az élő példa arra, hogy a Magyar Honvédség keretein belül minden civil szakterület meg tudja találni a helyét. Azt tapasztalta, hogy a katonatársaival teljes egységben dolgoznak, és a fejlődéséhez, tanulásához minden segítséget megkap.