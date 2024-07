Szombatonként időnként Társasjáték Maratont tartanak, amikor reggel 9-től akár 18 óráig játszanak az asztalnál. Korábban 3 napos társasjátékos tábort is szerveztek. És vannak ennél elszántabb „heavy gamerek” is a klubban: „A klub legdurvább rekordját egy 8 fős társaság tartja, akik 12 órán át játszottak Twilight Imperiumot, egy epikus űrstratégiát rengeteg bolygófoglalással és diplomáciával.”

A könnyű játékoktól haladjunk a komplexebbek felé

Puskás Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy figyelni kell a játékok megismerésének és tanulásának folyamatára, mert ez is könnyen elveheti a kezdő játékosok kedvét. Nem szabad egy extra bonyolult Anachronyval kezdeni, erre alkalmasabb a Ticket to Ride. Sok kezdő játékos kedveli a Stone Age-et is, ami egy kőkorszakban játszódó munkáslehelyezős játék. És innen lehet haladni a komplexebb játékok felé. A bonyolultabb, stratégiai szemléletű játékokban kisebb szerepet játszik a szerencsefaktor, inkább az egyéni döntéseknek van meghatározó szerepük.

Mindig érdekes kérdés az, hogy a „bonyolultság szerelmesei” az első időkben melyik játékkal indítsanak. Erre a célra alkalmas lehet az Altiplano, ahol egy alpakacsaládot menedzselünk. Vagy a Concordia, ami egy kereskedői hálózat építésével foglalkozik az ókori Római Birodalomban.