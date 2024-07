Múlt héten Miskolcon a Népkertben és Diósgyőrben, valamint a kazincbarcikai csónakázó-tónál is több szöges virslit szedtek össze. Egy kutya megette, majdnem megfullat. A gyerekek sincsenek biztonságban, hiszen ők is bármikor felvehetik és akár meg is ehetik a kiszórt virslidarabokat. Az állatok gazdái, de a kisgyerekes szülők is fokozott figyelemmel legyenek, hiszen a baj egy pillanat alatt megtörténhet