Gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés

A szociális bérlakás program nemcsak a lakók számára nyújt előnyöket, hanem a helyi gazdaságra is pozitív hatást gyakorol. Az új lakóépületek építése és a meglévő lakások felújítása munkahelyeket teremt az építőiparban és a kapcsolódó szektorokban. Továbbá, a stabil lakhatási körülmények hozzájárulhatnak a munkaerő mobilitásához, ami elősegítheti a helyi gazdasági növekedést. A szociális bérlakás programok gyakran tartalmaznak fenntarthatósági elemeket is, mint például energiahatékony építési technológiák és megújuló energiaforrások használata. Ez nemcsak csökkenti a lakók rezsiköltségeit, hanem hozzájárul a környezetvédelemhez is. A fenntartható lakhatási megoldások hosszú távon is biztosítják a program sikerét és a közösségek jólétét.

A lakossági tájékoztató kiegészült egy közösségi vállalás teljesítésével. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai önkéntes jelleggel hozzákezdenek ahhoz a munkához, melynek célja a település szebb napokat is megélt, jelenleg elhagyatott, leromlott állapotú református templomának megmentése, környezetének rendezése. A közösségi összefogástól azt is remélik, hogy az emberek hitét megtestesítő épület újra méltó szerepet tölthet majd be a településen.