Két pályázat érkezett be a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának posztjára, írta portálunk a közelmúltban. Arról is beszámoltunk, hogy harminc nap alatt kell véleményezni a színiigazgatói pályázatokat, s mivel a beadás határideje június 21-én járt le, így számításaink szerint (a hétvégék figyelembe vételével) augusztus 2-i határidővel ki kell derülnie, hogy mely jelöltet támogatják a véleményező bizottságok.

Jövő év január végén jár le a szerződés

A Miskolci Nemzeti Színház ügyvezetőjének ugyanis 2025. január 31-én megszűnik a megbízatása. A pályázati kiírás május elején jelent meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján. Azt tudjuk, hogy az egyik pályázó Béres Attila, a színház jelenlegi igazgatója, aki nyilatkozott is portálunknak a terveiről. A másik név is ismert a szakmában. Megkerestük, de azt mondta, forduljunk az önkormányzathoz, ott érdeklődjünk, kérdésünkre pedig nem erősítette meg, hogy ő lenne a pályázó, igaz, nem is cáfolta értesülésünket.

Érdeklődtünk a miskolci városháza sajtóosztályán a másik pályázó személyéről, de onnan ez a válasz érkezett:

A pályázók részéről nem rendelkezünk felhatalmazással arról, hogy a nevük nyilvánosságra kerülhet.

Két bizottság véleményezi a pályázatokat

A pályázat véleményezésének menetrendjéről is írtunk korábban. Két bizottság véleményezi: egyrészt egy, a minisztérium által kijelölt szakmai csapat, a pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően egyenként történik majd úgy, hogy a bizottság tagjainak szavaznia kell és megfogalmazni az összegző véleményüket. A szabályok szerint egyébként a bizottság több pályázatot is támogathat. Ennek kapcsán június végén már nyilatkozott portálunknak a sajtóosztály:

Jelenleg arra várunk, hogy a minisztérium kijelölje a szakmai bizottság tagjait, időpontról ezt követően lehet egyeztetni.

A pályázatokat ezek után a szakmai bizottság véleményének ismeretében Miskolc önkormányzata közgyűlésének köznevelési, kulturális, turisztikai és sport bizottsága ülésén véleményezik majd. Következő lépésként a színházigazgató személyéről mindkét bizottság véleményét is mérlegelve a miskolci közgyűlés a soron következő ülésén dönt.