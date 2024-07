Több mint százhetven bortételt neveztek a borászok a Sárospataki Hegyközség borversenyére, amelyet pénteken immár huszonkettedik alkalommal rendeztek meg Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtára épületében a Sárospataki Bornapok részeként. Jarecsni János a hegyközség elnöke kifejtette: ezzel továbbra is a tokaji borvidék legnagyobb borversenye a sárospataki. Idén külföldről is érkeztek borok, valamint nemzetközi bírálók is részt vettek a hat bizottság munkájában – mondta. Hozzátette: ugyancsak ezen az eseményen választották ki Sárospatak borát, amely egy évig viseli ezt a címet. A helyi gasztronómiai szereplőkkel együttműködve az is kiderült, mely nedűk az idei nyár borai, amelyekhez ételt is párosítanak az arra vállalkozó éttermek. Szintén a sárospataki borversenyen dőlt el, hogy melyik lesz idén a pataki diákok bora – sorolta az elnök.

Illés Boglárka megnyitja a borversenyt

Eredményes diplomáciai eszköz

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára három okot sorolt fel, amiért a meghívást elfogadta. Mint elmondta, először is egykori sárospataki diákként jó kapcsolatot ápol a szervezőkkel, egykori iskolatársaival. Hangsúlyozta: ezt azért is tartja fontosnak, mert a mai világban a személyes kapcsolatok adják az emberek számára a legnagyobb stabilitást. Másodszor – mint mondta - azt is megtanulta már, hogy a diplomáciának több nyelve van, ezek közül az egyik leghatékonyabb a bor. Harmadszor pedig úgy fogalmazott: a bor maga az élet. Meglátása szerint a borkészítő embereknek ez a tevékenység nagy szabadságot ad. Nem véletlen, hogy erről a vidékről olyan sok szabadságszerető és szabadságharcos ember került ki a történelem során – fogalmazott az államtitkár.

Uniós marketing

Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az egyre szeszélyesebb természet nagy feladatok elé állítja a borász társadalmat, valamint Európában és Magyarországon is némileg csökken a borfogyasztás, amire csakis a magas minőségű bor készítése lehet a válasz. A honatya komoly bormarketing lehetőséget lát hazánk európai uniós elnökségének időszakában. Emlékeztetett rá, hogy 13 éve, amikor ugyancsak Magyarország töltötte be az unió soros elnöki tisztségét, a magyar bor olyan reklámlehetőséget kapott, mint addig soha. Ígérete szerint maga is gondoskodni fog róla, hogy a következő fél év nemzetközi találkozóin ott legyenek a magyar, azon belül is a tokaji borok. Aros János, Sárospatak polgármestere utalt rá, hogy nagyon jó döntésnek bizonyult, amikor néhány évvel ezelőtt összekötötték a bornapokat a borversennyel. A két esemény erősítette egymást, ettől vált a rendezvénysorozat ennyire sikeressé – közölte. Hozzáfűzte: Sárospatak Székesfehérvárral együtt 2006-ban kapta meg A Kultúra Magyar Városa címet, amit akkoriban a gazdag történelmi hagyatékért, valamint a színvonalas és pezsgő kulturális életért ítéltek meg a városnak.