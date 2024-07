Éppen csütörtökön írtunk arról, hogy a nyári szabadságolások miatt csak augusztus végén dőlhet el, ki igazgatja majd a helyi teátrumot január 31-étől, amikor is Béres Attila jelenlegi színházigazgatónak megszűnik a megbízatása. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának sajtóosztálya pedig pénteken kiküldte a meghívót, miszerint már hétfőn beszámolhatunk a meghallgatásról.

Jövő hét elején tehát megtudják olvasóink is, hogy kik pályáztak a posztra, hiszen korábban azt írtuk, az egyik pályázó Béres Attila, a színház jelenlegi igazgatója. A másik név is ismert a szakmában. Munkatársunk megkereste, de ő azt mondta, forduljunk az önkormányzathoz, ott érdeklődjünk, kérdésünkre pedig nem erősítette meg, hogy ő lenne a pályázó, igaz, nem is cáfolta értesülésünket. Majd ennek megfelelően érdeklődtünk a miskolci városháza sajtóosztályán a másik pályázó személyéről, de onnan ez a válasz érkezett:

"A pályázók részéről nem rendelkezünk felhatalmazással arról, hogy a nevük nyilvánosságra kerülhet."

Két bizottság véleményezi a pályázatokat hétfői üléseiken, egyrészt egy, a minisztérium által kijelölt szakmai csapat, másrészt a a szakmai bizottság véleményének ismeretében Miskolc önkormányzata közgyűlésének köznevelési, kulturális, turisztikai és sport bizottsága. A véleményező bizottságok – nevükből adódóan – nem döntenek az ügyben, az tehát, hogy ki lesz a színházigazgató, valószínűsíthetően az augusztusi közgyűlésen dől majd el.