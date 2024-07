Körülnéztünk a Miskolci Termelői Vásáron, amelyet immár kilenc éve rendeznek meg havonta, minden hónap harmadik vasárnapján az Erzsébet téren. Mindig rácsodálkozunk a termelők választékára, most viszont egy igazi különlegességbe is belebotlottunk. Olyan mézet találtunk például, ami a galagonyával és repcével emeli magasabb szintre azt ízeket. Emellett izgalmas söröket fedeztünk fel, amelyek folyékony emlékművet állítanak a Búza térnek, a Meggyesalja utcának és Komlóstetőnek.

Zsendice, virágos táska és Cukor Stop Esszencia

A sajtok közötti igazi kuriózumszámba ment a ritkán látott tökmagolajos zsendice, amely egyedi ízekkel telítette az egészséges, krémes zamatokkal teli sajtot. Igen közeli rokonáért, az ordáért sem kellett a szomszédba menni a vásáron, mert az egyik pultnál felbukkant a selymes ízű, tejsavóból másodlagos eljárással készített „savós sajt”, sokak kedvence.

Igazi kincsre leltek azok a hölgyek a vásáron, akik szeretik a népi motívumos táskákat, ezekből is bőséggel akadt a vasárnapi rendezvényen. Különösen a népi virágmotívumos táskák voltak látványosak. A gyermekek is találtak kedvükre való érdekességet, sok-sok színes kis játékfigurát kínált a vásár. Például a Gru mesefilm cuki sárga figurái, a minyonok is felbukkantak a játékok között.

Dojcsák Györgyné természetgyógyász gyógyító esszenciákat kínált az érdeklődőknek. Ilyen a Gyógybor szívre és a Cukor Stop: utóbbi szedésekor a természetgyógyász kapott már olyan visszajelzést, miszerint 4 tizedet csökkent a cukorszint 1 hónap szedés után.

Beszédes nevű miskolci sörök

Seres Gábor három saját kézműves sörrel készült a Miskolci Termelői Napra, amelyek mindegyike valamilyen módon Miskolchoz kötődik.

Az Emődön készülő sörök egyike, egy belga búzasör a Búza tér nevet kapta. A meggyes sört a miskolci Meggyesalja utcának neveztük el. A Komlóstető pedig egy IPA, egy magasabb komlótartalmú sör

-mutatta be kézműves söreit Seres Gábor.

A Búza tér a belga búza miatt egy fűszeresebb vonalat képvisel. Roppantott koriandermaggal és citromnáddal készült, ezáltal kap fűszeres citrusosságot. A Meggyesalja utcának jó minőségű meggysűrítmény adja az alapját, kellemes gyümölcsösséggel kavarog a palackban. Seres Gábor nagy kedvence a három saját kézműves sör közül mindenképpen Az IPA. Nála az IPA sör mindig egy kicsit elsőbbséget élvez, szerinte a „muszáj megkóstolni-vonal”.