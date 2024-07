Idén Kárpát-medence-szerte rekordszámú, mintegy 3200 általános iskolás diák jelentkezett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség Programjára (FIT), amely 10 éves kortól kínál a közoktatás mellett, azt kiegészítve, élménypedagógián alapuló képzést 27 városban. Az MCC Középiskolás Programja (KP) is népszerű volt a fiatalok körében, az idei felvételi időszakban több mint 600 középiskolás diák nyújtotta be jelentkezését. Az intézmény Egyetemi Programjában (EP) pedig még mindig tart a felvételi időszak: az MCC hat képzési központja (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Pécs) augusztus 8-ig várja a középiskolai tanulmányaikat most befejező diákok jelentkezését. Az MCC-ben jelenleg több mint 7600 diák tanul 28 képzési központban, tíz éves kortól egészen a doktori fokozat megszerzéséig.

Csaknem 3200, negyedik osztályos általános iskolás diák pályázott a programban való részvételre. A jelentkezéseket átgondolt, jól felépített és széleskörű toborzó munka előzte meg, amelynek eredményeként idén már ezer fővel többen adták be jelentkezésüket, mint a tavalyi évben. Miskolcon is több mint száz jelentkező volt a FIT Program képzéseire.A jelentkezési adatok jól jelzik az intézmény egyedülálló tehetséggondozó programjának népszerűségét, illetőleg lehetőséget adnak arra, hogy a legtehetségesebb magyar diákok részesüljenek a legkiválóbb képzésekből. A szigorú szakmai alapon, szakértők segítségével történő kiválasztás után a diákok 25 fős csoportokban tanulhatnak szombatonként.

A FIT Program tavaly útjára indította a Fiatal Tehetségek Klubját (FIT Klub) is, ami még több fiatal számára tette elérhetővé a felső tagozatosoknak szóló képzést. A FIT Klub keretében így minden városban hétköznaponként is lehetőség nyílik délutáni tehetséggondozó kurzusokba bekapcsolódni. A képzés ötödik osztályos kortól kínál élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzést, ahol a felkészült és elhivatott oktatókkal, modern eszközökkel és otthonos központokkal olyan légkört teremtünk, amelyben a tanulás és a fejlődés is élménnyé válhat.