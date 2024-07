„A nagyobb üzletekben visszaváltó automatákkal szerelték fel, ezekkel a számlára is kérhetjük a palackok ellenértékét, de akár a boltban is levásárolhatjuk egy kapott utalvánnyal az összeget”- olvastuk a kolorline.hu-n. A legtöbb visszaváltható palack 50 forintot ér, az újratölthető kiszerelésekért akár 200 forintot is kaphatunk a REponton. A környezetvédelmi szakemberek a REpont rendszerrel abban bíznak, hogy kevesebb lesz az eldobható hulladék, így több anyag kerül majd az újrahasznosítási láncba.