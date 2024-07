Friderika egyik utastársa, Rózsa Gábor is beszámolt a történtekről:

Többszöri könyörgésünk ellenére sem kaptunk segítséget és információt arról, hogy mi lesz velünk azon a napon, hogyan jutunk haza. Többszöri felszólítás után, 21:00 órakor azt az ígéretet kaptuk, hogy minden utast szállodába visznek és ellátást is biztosítanak, majd reggel 06:00-kor késve indítják a járatunkat haza, és transzferrel vissza is hoznak minket a gép indulására. Ezt maga a supervisor ígérte. Mintegy 60 fővel elindult az első csapat a lefoglalt hotelbe, ígéret szerint másik busszal viszik majd a többi utast is a szállásra. Az első buszon utaztunk feleségemmel, ezt követően szobát kaptunk egy a reptértől fél órára lévő hotelben. Étkezést viszont nem, ekkor már 12 órája talpon voltunk a repülőút miatt. Azt ígérték nyugodtan pihenjünk, mert a recepciósok szólni fognak, mikor indulunk vissza a reptérre a Wizz Air által biztosított transzferrel. Nos, egész éjjel vártuk a hívást, de ismételten senki sem jelentkezett. 2.5 óra alvást követően, le szaladtam a recepcióra megkérdezni, mikor jön a transzfer értünk. Azt a választ kaptam, hogy senki nem jön, nem kapunk enni és jussunk vissza, ahogy akarunk, de a szállásból azonnal mindenkinek ki kell költöznie! Meg lettünk alázva, ki lettünk nevetve, meg lettünk hurcolva gyerekekkel, nőkkel és öregekkel együtt. Éhen, szomjan összeszedve a maradék pénzünket, taxikat kértünk és azt remélve, hogy végre haza jutunk, ki mentünk a reptérre. Ekkor jöttünk rá, hogy a fennmaradó több, mint 120 fő a reptéren aludt a földön. Azok, akiknek szintén ígérték a szállást és ellátást. További rossz hírként kaptuk, hogy már reggel 6-kor sem megyünk haza, mert már azon is toltak további 5 órát. Időközben a maradék pénzünket is fel éltük, majd e-mailben kaptunk kuponokat, melynek összege nagyon szánalmas, 426 LEK volt fejenként, hogy ne éhezzünk.