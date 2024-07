A rejtvényfejtés nemcsak szellemi kihívás, hanem a koncentráció fejlesztésében is hasznos a kutatások szerint.

Fotó: ub-foto

„Hetvenhét évesen is szélesítik az ember szemléletét”

A 77 éves Nagyné Édes Ottília reggeli rutinjához tartozik a rejtvényfejtés, akkor érzi magát a legfrissebb állapotban. Ilyenkor annyira beindul a koncentrációja, hogy képes akár 2 órát is ülni egy érdekes rejtvény felett. Úgy érzi, a 80 év felé közeledve ez a tökéletes hobbi a szellemi leépülés ellen. A rejtvények mellett napi szinten olvas, kvízeket néz a tévében, emellett a híradó és a politika is érdekli.

Szeretek lépést tartani a világ fejlődésével, ebben segítenek a rejtvények. Nem könnyű feladat! Ahogy telnek-múlnak az évek, egyre idősebbé válok, és napról napra ráébredek, mennyi mindent nem tudok

- vallja be a rejtvényfejtés kapcsán.

A világ azonban rohamosan változik, és én szeretek lépést tartani vele. A biológiai és kémiai kérdések jobban próbára tesznek. Az is izgalmas, mikor a rejtvény rákérdez, egy kis államban ki a miniszerelnök.

Nagyné Édes Ottília

Fotó: ÉR

Néha elképzelése sincs egy bizonyos válaszról. Ezért van az íróasztalán a Magyar Értelmező Kéziszótár, ennek segítségével fejti meg az idegen szavakat. A Bibliát is rendszeresen olvassa, és örömmel tapasztalja, hogy a bibliai személyek gyakran szerepelnek a rejtvényekben. Még éjjel is bármikor nekiáll egy jó rejtvénynek, ha nem jön álom a szemére. A rejtvényfejtőnek nagyon tetszik, hogy ezek a feladványok szélesítik az ember érdeklődési körét, így jóval 70 felett sem szűkül be a gondolkodása. Minden idős embernek szívből ajánlja a rejtvényfejtést, hogy ne legyen egyhangú az életük, minél színesebbé tegyék a hétköznapjaikat.

„Volt olyan rejtvény, amit 9 hónapig fejtettem”

A 44 éves Nagy Krisztián nagyjából 25 éve kezdte a rejtvényfejtést.

Imádom, mert tágítja a gondolkodásomat, és a világot is bejárhatom általa. Jobb, mint a Sodoku! Amikor kitalálok egy megfejtést, egy rejtélyesnek tűnő szót, a megoldás során általában megismerek egy teljesen új kifejezést, akár egy korábban sosem ismert várost ismerhetek meg.

Nagy Krisztián szerint a rejtvény átterel egy másik világba, és totális kikapcsolódást nyújt. Egyfajta elmélyülést, és ilyenkor jobban pörög a gondolkodása. A férfi annyira rajong a rejtvényfejtésért, hogy a táskájában, a szobájában és még a vécén is mindig van nála rejtvényújság, mert szerinte ez a jó kis agymunka, a nap bármelyik részében felfrissíti a gondolkodását. Az embernek időnként fogalma sincs a megoldást jelentő szóról, mégis „kikombinálja” a többi sor betűjéből, összerakja a már meglévő szavakból.