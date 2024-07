- A zsalukövekből épült falak esetében nem kell előkészítő munkát végezni, a felületre gyakorlatilag egyből lehet festeni - tette hozzá Szalay Benjámin, grafikus. - Ezúttal is időjárásálló lélegző anyagot használtam, amely ápol, eltakar és még jól is mutat. Csakúgy, mint az előző helyszínen, itt is sokan álltak meg mellettem, az embereknek tetszik, amit a szürke fal helyett látnak.

A napfelkeltés kompozícióval kapcsolatban az is érdekesség, hogy ezen a részen valóban itt, a Vasvár hegy fölött kel fel a nap, így a reggeli órákban az emberek duplán is láthatják ezt a jelenséget. Janiczak Dávid polgármester pedig azt is elárulta, hogy a jövőben ez a munka nem áll meg.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.

A város színesítését hosszú évekkel ezelőtt kezdték meg, de idén halad a legnagyobb ütemben. A közeljövőben a városi piaccsarnok szürke falai kapnak színes, vidám dekorációt.