Kerti Salsa Batchata táncest

Szombat este héttől Miskolcon, a Kossuth Lajos utca 5. szám alatt szabadtéri Salsa-Bachata bulit rendez a Dynamic Dance Project. Belépő: 2000 Ft. Batyus buli, hozd magaddal a kedvenc kajádat és italodat. Élvezd a latin zene ritmusát, ne maradj ki a buliból, gyere és táncolj!

Nyáresti korzó

Július 20-án szombaton 19.30 órakor a The Acoustic Affair koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők Tiszaújvárosban, a Szelfi pontnál. A The Acoustic Affair tagjai az ország négy különböző városából érkezve Miskolcon találtak egymásra. Klasszikus zenei alapokkal rendelkeznek, de a könnyűzenében is otthonosan mozognak. A zenekar rendszeres fellépője Miskolc város eseményeinek, ugyanakkor országszerte különböző rendezvényeken, illetve utcazenei versenyeken is megmutatták már magukat.

Dixieland Fesztivál Miskolcon

2024. július 19-21. között ismét Dixieland Fesztivál Miskolcon. Két fantasztikus helyszínen, a Szinva teraszon és a Városház téren a Grizzly előtt csendülnek fel a legjobb magyar és külföldi előadók és együttesek dallamai. A programok ingyenesek!