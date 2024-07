A 2012-ben indult kiadványsorozat szerkesztői számára is hihetetlen, hogy ilyen messzire jutottak. Ez a mérföldkő sokkal több, mint amit valaha reméltek. Ezzel a kötettel búcsúznak a sorozattól - olvasható honlapjukon.

Az Utánam, Srácok! Privát félmúlt Miskolcon sorozata 30. kötetét bemutató alkalomból ünnepi eseményt szerveznek. A kötetbemutatót július 26-án, pénteken, 19 órától rendezik meg a Grizzlyben. A rendezvényen különleges programokkal készülnek a szervezők. Egy PFM–Miskolc térképet is bemutatnak, amin minden füzet címlapja látható lesz kicsiben. Emellett csoportfotózást és dedikálást is szerveznek. Az este fénypontjaként pedig árverésre bocsátanak egy komplett, a szerzők által dedikált sorozatot.