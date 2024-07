A frissen nyugdíjba vonuló Béres Ferenc meghatódott a búcsú pillanataiban. Azt is elmondta, a szerencse és a felesége is befolyással volt rendőri pályájának alakulására.

Egyenruhából egyenruhába

– Kenézlőn nőttem fel, és miskolci sorkatonaként döntöttem el, hogy rendőrként képzelem el magam – foglalta össze Béres Ferenc, aki kereskedelmi pályán helyezkedett el a miskolci Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után. – ’86 augusztusában szereltem le, és szeptemberben már a Miskolci Rendőrkapitányság őrmestere voltam.

A tiszthelyettes- és a zászlósképzés után kezdett vonzódni a közlekedésrendészet felé, és előszőr a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályán szolgált, majd átkerült a megyeire.

– Jó csapatba csöppentem a megye forgalom-ellenőrzési alosztályán, és már az elején motoroztattak. Ez hat éven át tartott, mert Gál Zoltán balesete után a feleségem válaszút elé állított. Azt mondta: „vagy én, vagy a motor!” – Felesége utalt a parlament egykori házelnökét szállító Mercedes tragikus balesetére a 35-ös főúton, amelyben három rendőr vesztette életét. – Maradhattam az alosztályon, de ’97 májusában ismét áthelyezést kérelmeztem, ugyanis a nejem visszavágyott Sárospatakra. Szerencsém volt, mert körzeti megbízottat kerestek a szülőfalumba, de Viss, Zalkod és Györgytarló is hozzám tartozott. Idővel hiányozni kezdett a pörgés, amit a feleségem is megértett, és ’99 decemberében visszaköltöztünk Miskolcra. Huszti Lajos ny. alezredes, a megyei forgalom-ellenőrzési alosztály akkori vezetője azt mondta, bármikor visszatérhetek, és ezt be is tartotta. Azóta itt voltam, és a forgalomirányítást is megszerettem.



Béres Ferenc több könnyfakasztó sztorit is elmesél, amelyek a szolgálati évek idején történtek vele, ezek a police.hu oldalon olvashatók.



Kiderül belőle, hogy sok ittas vezetővel szemben kellett intézkednie, egy kocsilopásos sztori is érdekes. Elmondhatja, hogy pörgős évek vannak mögötte, és a száguldás, az nagyon fog neki hiányozni.