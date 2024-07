Úgy gondolom, hogy minden embernek kötelessége segíteni az embertársain bármilyen módon, lehet az jótékonykodás, pénzadomány vagy akár a véradás is. Nagyon fontos megérteni, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy szüksége lesz vérre és az is nagyon fontos, hogy megfelelő vérkészítményt tudjon kapni a műtétre váró beteg, ez akár életet is menthet. Én magam is rendszeresen adok vért, legutóbb két éve adtam a Magyar Véradók Napja alkalmából szintén a képviselőtársaimmal együtt. Mivel sportolói múltam van, nem félek sem a tűtől, sem a vértől tehát ez sem tarthat vissza, ezért szívesen adok. Sajnálatos módon egy olyan balesetem is volt egy edzés helyszínén, amikor nekem volt szükségem vérre.