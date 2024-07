Törő Gábor, a Mandulás-hegyi kutyamenhely alapítója a napokban ünnepelte hetvenedik születésnapját. Az állatvédő korábban számítástechnikai szakemberként, programozóként, azt megelőzően pedig gimnáziumi tanárként dolgozott Sárospatakon főként azokban az időkben, amikor a református gimnáziumot Rákóczi Gimnáziumnak hívták. A kerek évforduló arra indította az 1989-ben végzett Barkó Tibort, hogy felhívást indítson a gimnázium egykori diákjaihoz, amiben a támogatásukat kéri a menhely számára. Azt írta:

„Mint azt sokan tudjátok, egykori szeretett, népszerű tanárunk, Törő Gábor egy állatmenhelyet tart fenn, üzemeltet állandó anyagi gondokkal küszködve. Elindítanék egy kezdeményezést. Az iskolát 1531-ben alapították. Ha minden olyan (volt)diák, aki megteheti és kedvet érez, átutalna 1531 forintot a Zemplén Help Alapítvány számlájára, talán biztonságosabbá tehetnénk működését és demonstrálnánk az összefogás, összetartozás erejét.

Ez kevesebb mint két korsó csapolt sör ára. A legjobb lenne, ha néhányan beállítanák és havonta rendszeresen ennyit utalnának. Persze aki úgy érzi, utalhat többet is, de legalább egyszer legyen ez a pontos összeg, így felmérhető, hogy hány embert mozgat meg a dolog”.

Megindultak az utalások

Törő Gábor arról tájékoztatta portálunkat, hogy a felhívás megjelenése óta megindultak az utalások, ami nagyon megérintette. A sárospataki kutyamenhely vezetője már több alkalommal is arról számolt be, hogy komoly anyagi gondokkal küzd, amióta tavaly külföldi támogatói elpártoltak a 300 férőhelyes menhelytől. Ezután elkezdte kiépíteni saját támogatói körét, amelynek eredményeként elérte, hogy a környékbeli önkormányzatok havi apanázst biztosítanak azért, mert Törő Gábor a térségből begyűjti a kóbor kutyákat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében nagyon kevés menhely működik, közel fél vármegyényi területet látnak el Sárospatakról.