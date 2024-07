Február elseje óta, újra 24 órában látnak el szolgálatot a közterület-felügyelők.

Ide futnak be a tárfigyelő kamerák képei

Forrás: ozd.hu

Napi szinten érkezik jelzés a rendészethez, a néha az autók közt csatangoló négylábúak miatt, hiszen falkába verődve az emberre is veszélyt jelenthetnek.

Ha a kóbor kutyának nincs gazdája, vagy nem tudják megjelölni a gazdáját, akkor mi nem tudunk intézkedni, illetve nem is vagyunk illetékesek intézkedni. Erre ott van a gyepmester, ő tudja a kutyákat elszállítani a telephelyre. Amennyiben meg tudják jelölni, hogy honnan szökött ki a kutya, abban az esetben tudunk intézkedni a gazdájával szemben

- mondta az ozd.hu-nak Talján Róbert, az Ózd Városi Rendészet rendészetvezetője.

Rió, a hű társ

Négy váltásban, 12 órás műszakban dolgoznak. A rendészetnél jelenleg 16 fő lát el szolgálatot, plusz Rió. A malinois–németjuhász keverék hat éve segíti munkájukat.

Év elején újraosztották a város területeit, az elmúlt időszakban minden közterület-felügyelő megismerte az általa biztosított városrész sajátosságit. Popovics Gábor azt mondja, sokan személyesen is felveszik velük a kapcsolatot, ők pedig igyekeznek mindent kivizsgálni és azonnal reagálni. A visszajelzések pedig pozitívak a lakosság részéről, a nagyobb bevásárlóközpontok biztonsági őrei is számos alkalommal kértek már tőlük segítséget.

Összetettek a problémák

„Főként az esti, éjszakai órákban csendháborítás szokott lenni, a boltoknál való kéregetés, koldulás és a közterületi alkoholfogyasztás okoz problémát. Általában még a parkolásokkal szokott gond lenni. Rokkant parkolóban, megállni tilosban a kórháznál állnak meg és a járdán parkolnak.

Korszerű jármű áll az ózdi rendészek rendelkezésére

Forrás: ozd.hu

Nagyjából ez a zöme az egésznek” - nyilatkozta Popovics Gábor, az Ózd Városi Rendészet közterület-felügyelője.

Jelentős a javulás

Minden területen van probléma, de jelentős javulást látnak. A közvilágítási hibák feltérképezésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Szinte nem múlik el úgy éjszakai szolgálat, hogy ne történne bejelentés részükről az áramszolgáltató felé. Hétvégén a szórakozóhelyek környékét is szemmel tartják és a városi strandfürdő területén is megfordulnak időnként. Céljuk a lakosság biztonságérzetének növelése.