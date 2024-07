A nyári hónapokban gyakran tapasztalhatunk extrém hőmérsékleteket, amelyek nemcsak a komfortérzetünket, hanem a koncentrációnkat is jelentősen befolyásolhatják. Az autósok különösen veszélyeztetettek a kánikula idején, hiszen a magas hőmérséklet és az ebből fakadó dekoncentráltság növelheti a balesetek kockázatát. Ebben a cikkben körüljárjuk, hogy milyen hatással van a hőség a vezetők figyelmére, és mire érdemes figyelniük, hogy biztonságosan közlekedjenek.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Folyadékpótlás

A magas hőmérséklet növeli a szervezet energiafelhasználását, ami fokozott fáradtsághoz vezethet. A kimerült vezetők lassabban reagálnak, ami kritikus helyzetekben balesethez vezethet – erről már Tóth Tibor, a Tóth autósiskola vezetője beszélt a boon.hu-nak.

A hőség gyorsabb folyadékvesztést okoz, amelyet ha nem pótolunk megfelelően, dehidratációhoz vezethet. Ez csökkenti a koncentrációt és növeli az álmosság érzését

– mutatott rá. A szakértő szerint ezért fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk vezetés előtt és közben is. A legjobb, ha mindig van nálunk víz az autóban, és rendszeresen iszunk belőle, még akkor is, ha nem érezzük szomjasnak magunkat.

Kellemes hőmérséklet, könnyű ruházat

Tóth Tibor arról is beszélt, hogy az autó megfelelő hőmérsékletének fenntartása elengedhetetlen a komfort és a koncentráció megőrzéséhez. „Ha az autó légkondicionálóval van felszerelve, használjuk azt, de ne állítsuk túl alacsonyra, mert a túl nagy hőmérséklet-különbség is kellemetlen lehet” – részletezte. Azt is elmondta, hogy viseljünk könnyű, szellős ruhákat, amelyek segítenek elkerülni a túlzott izzadást és a hőgutát. A napszemüveg használata is javasolt a napfény ellen, ami szintén zavarhatja a vezetést.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Készüljünk fel!

A megfelelő előkészületek elengedhetetlenek a biztonságos közlekedéshez a kánikula idején. Mielőtt útnak indulnánk, ellenőrizzük az autó állapotát, különösen a hűtőrendszert és a gumiabroncsokat, mivel a hőség fokozott igénybevételnek teszi ki ezeket az alkatrészeket. Emellett mindig legyen nálunk vészkészlet, amely tartalmazza a legfontosabb eszközöket és ellátmányt, például vizet, elsősegélycsomagot és tartalék mobiltelefont. A kánikula komoly kihívást jelent az autóvezetők számára, de megfelelő előkészületekkel és odafigyeléssel minimalizálhatjuk a veszélyeket. A rendszeres hidratálás, a megfelelő pihenés, a légkondicionálás használata és a hőségre való felkészülés mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biztonságosan közlekedjünk még a legforróbb napokon is. Mindig tartsuk szem előtt, hogy a saját és mások biztonsága érdekében fontos a koncentráció és az éberség fenntartása, különösen extrém időjárási körülmények között.