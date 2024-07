„A Hernád tekintetében ez a legnagyobb vízreszállási program, soha nem volt ekkora turisztikai szervezésű és létszámú program ezen a csodálatos folyón” – hangsúlyozta.

Folyamatos fejlesztések

Kmetty Zsolt arról is beszélt, hogy a vízi túrások szempontjából eddig elhanyagolt volt a folyó. „Az utóbbi időben egyfajta vízitúra központúság indult el a Hernádon, több fejlesztés valósult meg eddig is és a jövőben is rengeteg fog, amely a víziturizmust segíti elő” – mutatott rá.

Azt is elmondta, hogy a Hernád magyarországi szakasza egy úgynevezett ökológiai folyosó, mert minden természeti érték megtalálható benne érintetlenül. „A folyó partjai relatíve messze vannak a falvaktól, így a természet kincsei megőrzőtek” – mondta.