Az önkormányzati választás végeredménye Ózdon is hivatalossá vált, így nem volt akadálya annak, hogy a régi-új polgármester, a választókerületek képviselői, valamint a kompenzációs listán bejutott képviselők átvegyék a megbízólevelüket. Az esemény elején dr. Mustos Lajos, a helyi választási bizottság elnöke, valamint dr. Almási Csaba, a település jegyzője néhány statisztikai adattal értékelte a június 9-i eseményeket.

Megbízólevélre várva

Fotó: ME

Az is elhangzott, hogy ezúttal sem polgármesteri, sem képviselői eskütételt nem tartanak, hiszen a jelenlegi testület mandátuma szeptember végén jár le, az új grémium pedig az októberi alakuló ülésen teszi meg az esküjét.

Ózdon a választásra jogosult polgárok közel 49 százaléka járult az urnához június második vasárnapján. A polgármesteri választáson zsinórban harmadik alkalommal győzött Janiczak Dávid (Ózdiakért és Ózdért Egyesület), aki 6768 voksot, a szavazatok 55,92%-át kapta a lakosságtól.

Ők is Ózd önkormányzati képviselői lesznek

Fotó: ME

- Boldog vagyok, hogy az ózdiak ismét megtiszteltek a bizalmukkal - fogalmazott érdeklődésünkre Janiczak Dávid, Ózd polgármestere. - Erre pedig a jövőben továbbra is igyekszem rászolgálni, csakúgy mint eddig. Számomra mindig a város, a lakosság szolgálata volt a legfontosabb, és így lesz a következő ciklusban is. Már most nagyon sok minden történik a városban. Korábbról elnyert pályázatok kivitelezése kezdődik, és a belterületi utak felújítása is tart. Tudom, hogy rengeteg dolgunk lesz a következő években is, de biztos vagyok benne, hogy a képviselőkkel és a kollégáimmal közösen meg tudunk felelni ennek a feladatnak.

Ők tizennégyen

Ózdon a tíz egyéni választókerületből az első ötöt az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelöltjei nyerték meg. Zsuponyó Anett, Csák László, Angyal Béla, Zubor László és Kellóné Mezőtúri Márta szerzett mandátumot. A második ötben pedig a Fidesz-KDNP jelöltjei kapták a legtöbb szavazatot. Októbertől Scitovszky Nikoletta, Bertáné Várnay Ilona, Váradi József, Horváthné Farkas Erika valamint Csépányi Róbert dolgozhat területi képviselőként. A kompenzációs listán Kiss Sándor és Csák Árpád (Ózdiakért és Ózdiért Egyesület) valamint Bárdosné Dudás Viktória és dr. Csuzda Gábor (Fidesz-KDNP) jutott mandátumhoz.