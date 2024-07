A stressz, az alvászavar és a magas vérnyomás ellen

Az utóbbi hetekben annyira tombolt a hőség, hogy sokaknál a folyamatosan fennálló kánikula alvási nehézségekhez vezetett. A nyirokmasszázs élettani hatásaihoz hozzátartozik, hogy jótékony hatással van a stressz, az alvászavar, a koncentrációs zavar oldására, a fizikai-lelki trauma enyhítésére. Nyáron sokaknál okoz gondot a magas vérnyomás, ennek csökkentésében is segít a nyirokmasszázs. A Mentál-Kuckó alapítója szerint akkor is érdemes erre a masszázsra menni, ha épp felépülőben vagyunk egy betegség után, vagy méregtelenítés, súlycsökkentés, zsírkivezetés esetén. Emellett szintén hasznos a narancsbőr csökkentésére, illetve a krónikus légúti fertőzések, a nátha, az arc- és orrmelléküreg gyulladása is enyhíthető ezzel a masszázzsal.