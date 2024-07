Meddig bírja a macska a gazdája nélkül, és mi az a végső határ, amíg egyedül hagyhatjuk? Tény, hogy 1-2 napig a cicák remekül feltalálják magukat. Az ember mellett azonban a macska is társas lénnyé vált a velünk töltött hosszú évszázadok alatt. A kíváncsi cicák független és önálló lények saját személyiséggel, miközben egyszerre öntudatos vadászok és az emberhez ragaszkodó házi kedvencek. Így a nyaralás idején sem feledkezhetünk meg a macskákról.

Egy hétvégére még nem olyan vészes magukra hagyni a macskákat. Ebben az esetben a doromboló szőrmókok meglepően jól bírják a magányos, emberek nélküli életet. Ilyenkor annyi is elég, ha elegendő élelmet és friss vizet hagyunk a cicusnak a lakásban. Hatékony megoldás lehet ilyen esetekben egy automata etető és önitató, hogy megadja a macskának a folyamatos ellátást, amíg nem vagyunk otthon. Érdemes nagy figyelmet fordítani a macska tiszta almára is, hogy komfortosan érezhesse magát.

Három-négy napra már kell egy „cicasitter”



Ennyi időre már nem hagyhatjuk teljesen egyedül a macskát. Ekkor már érdemes megkérni valamelyik barátunkat vagy egy közel lakó családtagot, hogy nézze meg időnként, mi van a cicussal. Ilyenkor már kevés, ha hagyunk neki megfelelő mennyiségű vizet és élelmet. Arról is gondoskodni kell, hogy a macska ne érezze magát annyira egyedül. Nem árt, ha valaki időnként tényleg megnézi, minden rendbe van-e otthon.

Öt napra vagy többre ne hagyjuk magára a macskát!



Jobb, ha magunkkal visszük a nyaralásra, vagy igénybe vesszük egy állatpanzió szolgáltatásait. De az is megoldást jelenthet, ha megkérjük egy barátunkat, hogy költözzön be a nyaralásunk idejére a lakásba, és viselje gondját a macskának. Nem lesz elég, ha a cica ennyi idő alatt tud valamit enni és inni, társas szükségletei is vannak a szeretetéhes kis szőrgombócoknak. A magányt átélő macska öt nap után már feszültté és depresszióssá válhat, így akár hosszabb távú egészségügyi problémái is kialakulhatnak.