Mozgó Mónika, a Dialóg Egyesület ügyvezetője kérdésünkre elmondta, hogy havonta rendeznek bolhapiacot vagy gardróbvásárt. A gardróbvásáron kizárólag ruhákat árusítanak, még a bolhapiacon használati tárgyakat. A program célja, hogy a környezettudatosságra felhívják a figyelmet, hiszen a fontos, hogy a használt tárgyak ne a kukában landoljanak. Ami az egyik ember számára szemétre való, az a másiknak kincs lehet.

"Általában azonban elmondható, hogy az Avason lakók látogatnak ki ide árusként vagy vásárlóként. Vannak olyanok, akik rendszeresen kijárnak körbenézni és akad, aki csak arra jár és megtetszik neki valami, amit megvásárol. Általában a kávézó előtt van a kipakolás, de amikor hűvösebb van, akkor az Avasi Közösségi Kávézó belső tereiben van az árusítás. A programokat minden alkalommal nyolc óra körül kezdik és ebéd előtt fejezik be. Ahhoz, hogy valaki árusítson, csak egy regisztráció szükséges. Általában sok nézelődő van, de most az tapasztalható, hogy a nagy kánikula visszariasztotta az embereket. Az következő alkalom augusztus 10-én lesz."

Többen először próbálkoznak

Deák Ferencné a nemsokára megszülető dédunokájának vásárolgat egy pár dolgot, közben azért ő maga is hozott pár holmit, amit szeretne eladni. Eddig nem sikerült, de reménykedik benne, hogy ebédig még eladja őket, hiszen először van itt árusként, úgyhogy nem tudja, mire számíthat. Abban az esetben ha megmaradnak az áruk, akkor eladományozza őket.

Urbán Ildikó is először jött ki árusként. Költözés előtt állnak, így azokat a dolgokat, amelyek már nem kellenek összeszedte és próbát tesz, hogy el tudja-e adni őket. Főleg gyerekholmikat pakolt ki, hiszen egy másfél és egy négy éves kisgyermek anyukája. Ezek a holmik a saját lányainak már nem kellenek. Eladott már néhány bögrét és gyerekjátékot és ő is vett most könyveket.

Frei Gabriella a Dialóg Egyesület kommunikációs munkatársa is kirakodott könyveket, játékokat és használati cikkeket. Az árusítás célja az ő esetében az adományok gyűjtése. Az úgynevezett „CIRMI” bazárban a megvásárolt dolgokkal, a civil fenntartású rádió működését lehet támogatni. A bolhapiacot szervező Dialóg Egyesület ezzel is szeretné elősegíteni a Civil Rádió Miskolc további működését.