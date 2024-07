„Albert Einsteinnek egy mondásával kezdeném, hogy a világban az a legérthetetlenebb, hogy érthető. Hogy miért? Mert logikusan fel van építve, tehát tulajdonképpen logika által is értelmezhető" – így kezdi el magyarázni dr. Kovács Sándor tanár, hogy valójában mi is az a metafizika. Ő maga a filozófia tanszéken oktatta is ezt a tudományt, amit nagyon sokáig nem is neveztek tudománynak, sőt, sokszor a sarlatánság vagy az ezotéria bélyegét is rásütötték. Dr. Kovács Sándor most arra vállalkozott, hogy négykötetes könyvet ír arról, hogy mit lehet, kell tudni a metafizikáról – Magyarországon teljesen hiánypótló az ilyenfajta összefoglalás. A szép kiállítású könyv az idei könyvhétre jelent meg Adalék a metafizikai tudományának tanulmányozásához címmel, és a négyrészes sorozat első darabja.

Az agy fontos érzékszervünk

No de mi is az a metafizika? Dr. Kovács Sándor így magyarázza: „Öt érzékszervről beszélnek, de általában elfeledkeznek arról, hogy az agy is egyfajta érzékszervnek nevezhető, mert a logikába ezen az érzékszerven át hatolhatunk be. Az emberek nagyon ritkán gondolnak arra, hogy minden, amivel találkoznak, minden anyagi dolog mögött logika húzódik meg. "Ha például elmegy a színházba, mondjuk a miskolciba, ott elég szűken vannak az egyes zsöllyék. S ha úgy dönt, hogy felteszi a karját, akkor nem biztos, hogy gondol arra, hogy inkompatibilitás lép fel, tehát az összeférhetetlenségnek egy tipikus logikai relációja: vagy ön teszi fel a könyökét erre karfára, vagy a szomszédja, vagy egyikőjük se. Az agyunk éppen arra hivatott, hogy ebbe a logikai dimenzióba hatoljon be és ismerje meg. Az úgynevezett metafizikai világba.

Logikával sok minden kikövetkeztethető

Dr. Kovács Sándor mond még egy példát, az talán még érthetőbbé teszi, mire is gondol. Hégel – az 1800-as években élt német filozófus – azt mondta, „ha felkelek reggel, és nem hallok kocsiszekér-zörgést, azonnal tudom, hogy leesett a hó. De miért? Mert a havon puhán siklik a kerék, és nem hallatszik semmi, ha viszont nem esik a hó, akkor zörög rettentően". Azaz ő logikailag ki tudta következtetni a történéseket anélkül, hogy látta volna. Számtalan ilyen dolog van, például logikai úton fedezték fel az Uránusz bolygót, hamarabb jöttek rá, hogy ott kell egy bolygónak lenni, semmint ténylegesen távcsövön megpillantották volna.