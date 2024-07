Június 30-án lezárult a 2024-es Miskolci Részvételi Költségvetés ötletbenyújtó szakasza.

A miskolciak 91 ötletet regisztráltak, amelyek közül maximum 45 jut majd el az augusztus 1-jén induló szavazás fázisába, amikor a bölcs miskolciak szavazatukkal alkothatnak véleményt: szerintük mely elképzelések valósuljanak meg a 40 millió forintos keretből.

Három kategóriában

Idén is három kategóriában nyújthattak be ötleteket a részvételi költségvetés felhasználására a miskolciak. A Zöldülő Miskolc, a Támogató Miskolc, illetve a Közös tereink tematikákra összesen 91 ötlet érkezett be március 1. és június 30. között. Az eddigi évekhez hasonlóan a „zöld” megoldások mozgatták meg leginkább a miskolciak fantáziáját.

A lebonyolító részvételi iroda szakembereinek tapasztalatai azt mutatják, hogy az időközben megtartott helyi önkormányzati választás, illetve az európai parlamenti voksolás – és a hozzájuk kapcsolódó kampány – megnehezítette a miskolciak elérését.

Nem politika

Kevesebb lehetőség nyílt a személyes találkozásokra, emellett a miskolci polgárok rendre azt hitték, hogy politikai kampány céljából akarják megszólítani őket a részvételi költségvetés lebonyolítói, így bizalmatlanok voltak velük szemben.

Általánosságban az is elmondható, hogy az említett választások miatt a miskolciak közéleti fókusza másra terelődött át, és nehezebben jutott el hozzájuk a Miskolci Részvételi Költségvetés híre.

Ugyanakkor a bölcsességüket, és a folyamat mindenkori tanulását támasztja alá, hogy többen olyan ötletet nyújtottak be, ami az elmúlt években nem jutott el a megvalósítás fázisába. Ők átgondolták elképzelésüket, és a korábbi szakmai indoklást figyelembe véve módosítottak az eredeti elképzelésükön, ezzel nagyobb esélyt adva neki a következő időszakra.

A megvalósíthatóságot vizsgálják

A polgármesteri hivatal szakosztályai már a benyújtási időszak közben elkezdték átvizsgálni az ötleteket – elsősorban – megvalósíthatósági szempontból, ezt a folyamatot pedig július végéig befejezik. A minden szempontból megfelelő elképzeléseket az önkéntes miskolciakból álló Részvételi Tanács tagjai vizsgálják meg és szűkítik le a listát maximum 45 ötletre. Azért ez a szám, mert a benyújtott elképzelések között lehet annyi érvénytelen, hogy végül kevesebb mint 45 jut el a szavazási fázisba.