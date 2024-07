Nagy erejű, súlyos következményekkel járó robbanás történt Miskolc belvárosában, számolt be a történtekről a következő napon, 1984. július 13-án az Észak-Magyarország. Ennek éppen negyven éve. A detonáció a Tanácsház tér (ma Városház tér) 13-as szám alatt található ház emeletén, M. József lakásában következett be. (Az akkori újság még kiírta a teljes nevet, neveket a cikkében – a szerk.) .

A légnyomás áttörte a lakás téglaboltozatos födémszerkezetét, magával ragadta a tetőzet cserepeit, ajtókat, ablakokat tépett ki tokkal együtt, mázsás súlyú homlokzatdíszítő köveket lökött a járdára, az úttestre. A robbanás ereje súlyosan megrongálta a lakással szomszédos ügyvédi munkaközösség helyiségeit, s az ablakon keresztül az utcára dobta a munkaközösség pénztárosnőjét, valamint dr. K. Józsefné 62 éves háztartásbeli miskolci lakost, aki kórházba szállítás közben belehalt sérüléseibe. A fagylaltra várakozók és a járókelők közül még tizenketten sérültek meg. Két súlyos sérültet kórházba szállítottak – egy tizenkét éves kislány állapota életveszélyes, válságos volt — további négy sérültet megfigyelés alatt tartottak.

A robbanás helyszínén: ez a fotó jelent meg az Északban



A robbanás néhány perccel fél kettő előtt következett be azon a napon. A tűzoltók, a mentők és a rendőrség egy-két percen belül a helyszínre érkeztek.

Így voltak a súlyos sérültek

A lap arról is beszámolt, hogy a robbanás okainak kiderítésére vizsgálat indult, ám azt már akkor is valószínűsítették, hogy a frissen tatarozott házban a kiszivárgott gáz robbant fel.

Pár nap múlva az Észak a sérültek állapotáról is beszámolt. A súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett kislány állapota folyamatosan javult, egy hölgy azonban rokkantságot okozó sérülést szenvedett. A többieket néhány napon belül hazaengedték a kórházakból.

Arról 2011-ben írt az Észak-Magyarország, hogy akkor, az év szeptemberében csaknem ugyanott történt a robbanás, ahol 1984-ben. A lap utal a közel 30 éve történtekre, a helyszín is szinte ugyanaz, hiszen az Európa Házban, Városház tér 13. szám alatti épületben történt a szerencsétlenség. Arról is beszámol az Észak, hogy 1984-ben a robbanás ügyében végzett vizsgálat nem hozott eredményt, a felelőst nem találták, a biztosító állta a kárt.