Szombattól jelentősen emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet az országban. Az illetékesek döntése értelmében Július 7-én (vasárnap) 0.00 órától 2024. július 12-én (péntek) 24:00 óráig harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban.

A hűtés a legfontosabb

Fotó: MW

A nemzetközi és hazai kutatások mára egyértelműen kimutatták, hogy a hőség és a megbetegedések, halálozás között szoros összefüggés van.

Az ideális a 18°C napi átlaghőmérséklet, de mi van, ha efölé kúszik a mutató?

Ahogy nő a forróság, úgy nő a veszélye is annak, hogy hőgutát kaphatunk. Sőt, 25-30°C átlaghőmérsékletnél, amikor a napi maximum 33-37°C körül mozog ez sokkal nagyobb arányban fordulhat elő. Magyarországon 2005 óta vezették be egy EU-s támogatású nemzetközi projekt keretében a hőségriasztást, azóta a lakosságot előre figyelmeztetik. A hőségriasztás időszakában ugrásszerűen nő a mentők riasztása, de a halálozás is. Országonként eltérnek hőségriasztás küszöbhőmérsékletei, nálunk a 25°C a másodfokú riasztás küszöbértéke, de ez Helsinkiben lehet akár már 21 °C is. Figyelembe veszik a levegő páratartalmát – ahol általában párás a levegő, mint a tengerparti országokban, kevesebb fok is elég ahhoz, hogy hőségriasztást adjanak ki. Japánban az elmúlt napokban a 30 fok ezért számított extrém magasnak.

Veszélyes a kiszáradás

Nyári melegben a bőr hajszálerei kitágulnak az arcon, fülön, végtagokon, ezzel növelik a hőleadást. Melegben általában fáradékonyabbnak, bágyadtabbnak érezzük magunkat akkor is, ha alig mozgunk, hiszen szervezetünk a hőleadással jelentős munkát végez, ami elsősorban a szívműködést terheli meg. A nagy melegben az izzadás kétféle egészségi problémát okozhat: a kiszáradást és a nátriumvesztést. Azonban, ha a párologtatás nem megfelelő, például azért, mert nem iszunk elég folyadékot, akkor a testhőmérséklet emelkedni kezd, ami súlyos következményekkel is járhat.

Veszélyes a hőguta

A hőguta akkor lép fel, amikor hosszantartó meleg hatás miatt a szervezet hőháztartása zavart szenved, a szervezet túlmelegszik, mivel nem tudja leadni a felesleges hőt.

A hőgutát a vörös fejről, a forró, száraz bőrről, kifejezéstelen tekintetről, tántorgó járásról, megemelkedett pulzusról és igen magas testhőmérsékletről (az érték elérheti a 43-44°C-ot is) ismerhetjük fel. Az érintett eszméletlen is lehet, kezelés nélkül, akár halálhoz is vezethet az állapot. A beteg maradandó tünetekkel gyógyulhat.

Mit tehetünk a hőség ellen?

Az egyéni védekezés nagyon fontos. Az idősek ne menjenek a forróságban ügyeket intézni, ne főzzenek be sárgabarackot lekvárnak, a vasalás is várhat.

Ellenben jót tesz, ha a szobában vizes törölközőket teregetnek ki, lehúzzák a redőnyt, csak éjjel szellőztetnek.

A belső térben a 25°C lenne az ideális. Kánikulában hívjuk fel gyakrabban idős, beteg rokonainkat, ismerőseinket, nézzünk rá a szomszédokra, segítsünk a napi bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában. Az idős emberek kevésbé érzik, hogy melegük van, túlöltöznek, elfelejtkeznek a rendszeres folyadékpótlásról.