Biztos alapokat kapnak

Cselepák Balázs, a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány szakmai vezetője és a Musical és Miskolc Gála főszervezője nagyon fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a mentorok a tábor után sem engedik el a tehetségek kezét. A legjobbak – akiket már a tavaszi tehetségkutatós során kiválasztottak – országos hírnevet szerzett musicalsztárokkal énekelhetnek duettet szeptemberben. Az, hogy ki kivel lép majd színpadra, egyelőre titok, de egy dolgot elárulhatott, hogy például Domahidi Anna teljesítménye annyira tetszett Vágó Zsuzsi színművész, énekesnek, hogy ragaszkodott a közös produkcióhoz. A szakmai vezető kiemelte, hogy az idei gála is nagyon izgalmasnak ígérkezik, hiszen két új művész is csatlakozik a fellépők sorába. Borbély Richárd a Madách Színház és az Operettszínház művésze, aki borsodi gyökerekkel rendelkezik, Miskolcon született és fiatal éveit Tiszalúcon töltötte, illetve a szintén miskolci fiatalember Kacsenyák Gábor, a Here We Are együttes frontembere, a Miskolci Nemzeti Színház művésze. A vezető azonban hangsúlyozta, hogy bár a több mint tíz éves múltra visszatekintő gála immár országos hírnevet szerzett a musicalrajongók körében is, a legfontosabb cél sosem merülhet feledésbe, és ez az, hogy a fiatal pályakezdő tehetségek lehetőséget kapjanak nagyközönség előtt fellépni.

A szülők és a gyermek visszajelzései is azt támasztják alá, hogy egy életre szóló élmény ez az este a számukra, rengeteg sikerélménnyel, tanulással és fejlődési lehetőséggel, és annak az esélyével, hogy talán ők lehetnek majd a jövő musicalsztárjai.