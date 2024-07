A múlt örökségét hivatott megőrizni az a projekt, amelynek a kivitelezése ezekben a hetekben is zajlik Ózdon. Ennek keretében a városban megőrzött kohászati értékek nyernek majd új értelmet. A közterületekre gépszobrokot helyeztek, helyeznek, amit előzetesen kézzel lefestettek, valamint új talapzatokat is készítettek. Az Olvasó szomszédságában egy színpadot is felújítottak, és megkezdődött annak a lézerkéménynek is a kivitelezése, amelyet pontosan az egyik volt kohászati építmény talapzatára építenek.

Gyári téglák

A kilenc kéményből az egyik ugyanis ilyen formában megmaradt az utókor számára, az Ipari Örökségvédők Baráti Köre pedig a lerobbantás után az eredeti téglákat is megőrizte, amit most a projekt során újrahasznosítanak. A torzó egyébként több mint négy méter magasan készült el, a közepéből pedig egy lézernyaláb törhet fel az ég felé, ami valódi turisztikai látványosságnak ígérkezik. A tervek szerint nyár végén, ősz elején kapcsolhatják majd be a lézerfényt, ami ugyancsak az egykori kohászati múltat szimbolizálja. A kisebb gépszobrok már kikerültek az Olvasó környékére, egyet pedig daruval emeltek az új helyére, az Ív út mellé. Ezzel azonban még közel sincs vége ennek a folyamatnak.

Tematikus útvonal

– Egy tematikus útvonalat alakítunk ki, amelyen végighaladva a látogató nem csupán a szobrokat tekintheti majd meg, hanem számos információval is gazdagodhat

– fogalmazott a projekttel kapcsolatban Szaka Attila. az önkormányzat köznevelési, művelődési és projekt ügyvezetője.