Az osztrák felsőoktatási intézmény székhelyén megkötött partnerség a nemzetközi tanulmányi kapcsolatok elősegítésén túl a lehetőségek szerint kiterjed a közös oktatási programok kidolgozására és a közös kutatási tevékenységre is – nyilvánították ki az együttműködés aláírói, a Miskolci Egyetem részéről Prof. Dr. Horváth Zita és Peter Moser, a Montanuniversität rektora.

A hallgatói mobilitások bármely tanulmányi területen és ciklusban megvalósulhatnak, ideértve a doktori képzést is – olvasható az egyetem honlapján. Arról is írnak: a leobeni találkozón szó esett a magyar kutatás nemzetközi együttműködését támogató, 8 milliárd forintos keretösszeggel idén elindított HU-rizont programról, amellyel kapcsolatban Miskolc projektjavaslatokat fogalmazott meg az osztrák partnerintézmény felé. A program hozzájárul ahhoz is, hogy a külföldi kutatók Magyarországon folytathassák tudományos tevékenységüket.