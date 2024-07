Lett rá vevő

2024 májusában megkérdeztük a miskolci városháza sajtó osztályát, hogy van-e pozitív elmozdulás az épület eladásával kapcsolatban. A válasz is megérkezett, amely a következőket tartalmazza: "Parázs licitet követően lett vevő a húszemeletesre. Az értékesítési eljárás az adásvételi szerződés megkötésével folytatódik."

Azóta nincs újabb hivatalos információnk arról, pont került-e az adásvételi szerződés végére. Annyit megtudtunk, hogy a licit második helyezettje az Avalon Kft. volt, a győztes pedig egy budapesti érdekeltségű cég.

A miskolci húszemeletes állapota lehangoló

Fotó: BOON

Információnk szerint a húszemeletes felújítását úgy szeretnék végrehajtani, hogy abban a jövőben is lakások legyenek. Lehetett volna irodaházzá alakítani az épületet, ám ezt a lehetőséget elvetették.

Úgy tudjuk, arról is szó volt, hogy az épület tőszomszédságában egy mélygarázs épüljön, hiszen a gépjárművekkel való várakozás megoldatlan a környéken.

A legnagyobb közösségi portálon arról is szó volt, hogy akadt olyan, aki látott már mozgolódást az épület körül, amely arra is utalhat, hogy akár a felújítási munkálatok előkészítése is megkezdődhetett.