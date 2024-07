Igyekeztünk abba az irányba felállítani, amerre találhatók a városban, bár bonyolította a helyzetet, hogy sok közülük elég közel van egymáshoz a belvárosban. De ez egyben arra is rámutat, hogy Miskolcon milyen sok a nevezetesség viszonylag kis helyen, úgyhogy könnyen be is járhatóak" - foglalta össze a lényeget Országh Gábor.

Az épület karaktere volt a lényeg

Mint megtudtuk, az avasi szobrokhoz a legmodernebb módszereket használták. Térbeli készítettek az épületekről, utána kinyomtatták műanyagból. Ezt használták pozitív formaként, amelyet utána átforgattak bronzba.

"Figyelni kellett az arányokra, a tömegre, és arra, hogy az épület karaktere leginkább visszajöjjön - mondta az alkotó a boon.hu-nak. - Jól sikerült a Deszkatemplom, vagy az ortodox templom tömegét megtalálni. Előfordult, hogy az érintett épületekhez a valóságban más házak is kapcsolódnak, ilyenkor nehezebb volt a dolgunk, mint például a színháznál. De mindenütt próbáltuk a lehető jobban megtartani az épület karakterét."