Az egyetemre felvételt nyert hallgatók közül 2632-en magyar állami ösztöndíjas, 687-en pedig önköltséges formában kezdhetik meg tanulmányaikat. A jelentkezők száma az egyetem iránti töretlen érdeklődésről tanúskodik.

A Gépészmérnöki és Informatikai Karon kezdenek a legtöbben

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar a tavalyi évhez hasonlóan kimagasló számban vett fel hallgatókat, idén összesen 761 főt, ezzel tartja a korábbi években kialakult biztos pozícióját. A műszaki és az informatikai képzési területhez tartozó szakok közül a legtöbb diák a villamosmérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki és a mérnökinformatikus képzésekre került be. Magas a felvett hallgatók száma a programtervező informatikus és a járműmérnöki alapképzési szakokon is. Az ipari szereplők és a jelentkezők körében továbbra is népszerű a duális képzési forma.

A vegyészmérnöki és környezetmérnöki képzés is népszerű

A Műszaki Föld- és Környezettudományi Karon a legtöbb hallgató a műszaki földtudományi, valamint a környezetmérnöki képzésre jutott be, összesen 83 fő.

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Karon a vegyészmérnöki képzés volt a legvonzóbb, ide a jelentkezők közül 53-an kerültek be. Vegyészmérnöki képzését az egyetem a kazincbarcikai telephelyén is elindítja, ahol 15-en kezdhetik meg tanulmányaikat.

A jelentkezők emelkedő számában tapasztalható, hogy a régióban működő vegyipari vállalatok körében jelentős a munkaerőigény a magasan képzett szakemberekre.

A jogászok és a gazdászok is az élvonalban

Az Állam- és Jogtudományi Karra 535 főt vettek fel. A legnépszerűbb továbbra is a jogászképzés.

A szerda esti Pont Ott partin is számos fiatallal találkoztunk, akik ide nyertek felvételt, egyikőjük Asztalos Péter Pál meg is osztotta velünk örömét. Jelentős az önköltséges képzésre felvettek száma, a legtöbben az osztatlan jogász szakra jutottak be így, 157-en. A mesterképzések közül a legnépszerűbb a kriminológia.

A Gazdaságtudományi Karra 595 hallgató nyert felvételt, amely igazolja, hogy a Miskolci Egyetem képzései közül a gazdaságtudományi képzési terület változatlanul a legnépszerűbbek közé tartozik. A gazdálkodási és menedzsment alapszakra 418 ponttal, a kereskedelem és marketing alapszakra 410 ponttal lehetett bekerülni állami finanszírozású képzésre, ami országosan is dobogós helynek számít és azt is jelenti, hogy kiváló tanulmányi eredményű hallgatók kezdik meg tanulmányaikat szeptembertől Miskolcon. Az angol nyelven meghirdetett gazdálkodási és menedzsment alapszakon dinamikusan nő a jelentkezések száma, ami jól illusztrálja az idegen nyelven tanulni vágyók vállalkozói kedvét, ezzel is növelve a munkaerőpiaci kompetenciákat. Csaknem tíz százalékkal nőtt a sportszervező szakra felvettek száma, amely a szak kedveltségét jelzi, továbbá elhelyezkedési lehetőségeiket mutatja.