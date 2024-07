Ellátogattunk a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban működő ZOO Napközibe, megnéztük, hogyan is töltik a gyerekek a vakációt a Bükki Fiatalok Természetjáró Szervezet szervezésében. Hat héten át tart a napközis tábor több turnusban, az általános iskolás diákok játszva tanulhatnak az állatok közelében.

Miskolc ZOO Napközi

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A gyerekek már jól tudják

A július 11-i program a Vadasparkban 9-kor kezdődött azzal, hogy két csapatra osztották a gyerekeket. A „piros” csapat a teknősöknél kezdett, ahol egy kis nasit kaphattak a diákoktól.

A vezető minden állatról érdekességet mesélt a gyerekeknek, közben kérdéseket is feltett nekik az adott témában, amire ők vidáman nyújtották a kezüket. A teknősök mellett megnézték a nagy marát, a guanakót és a vikunyát, majd a kis kengurukat is meglátogatták. A gyerekek most már jól tudják, hogy a guanakót és a vikunyát hajdanán háziasították, ők lettek a láma és az alpaka. Persze az állatsimogatás sem maradt el.