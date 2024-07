Régen akár kétszáz-kétszázötven gyerek is volt egy-egy turnusban. Ebben az évben három kéthetes turnust szerveznek, amelyekre a jelentkezés folyamatos, a keret is bőséges, akár 250 gyermeket is tud fogadni a perecesi tábor. A COVID óta változott a helyzet a gyerekek létszámában és korában is. Kevesebb a gyerek és zömében első és második osztályosok. Első osztályostól 13 éves korig fogadjuk a miskolci iskolák tanulóit. Többen vannak, akik évek óta idejárnak.