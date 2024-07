Kerekasztal beszélgetést szerveztek hétfőn, amelynek témái Miskolc mozis múltjáról, egykor volt filmklubjairól szóltak.

Bíró Tibor, Bokros Ferenc, Bató Dezső felidézték a város nagy múltú filmezős világát. Bíró Tibor, a CINE-MIS Nonprofit Kft. ügyvezetője az esemény kapcsán elmondta, hogy a program apropója az, hogy harminc éves lett a CINE-MIS Nonprofit Kft. „1994 július 1-én alapította az akkori városvezetés a vállalatot, amely a belvárosi mozik üzemeltetésével foglalkozik” – hangsúlyozta a boon.hu-nak . Arra is rámutatott: a most jubiláló cég szervezi a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált is.

Ennek alkalmából hétvégén ingyenes programokkal kedveskedtünk az érdeklődőknek

– mondta.

A kerekasztal beszélgetésen a régebbi filmklubok szervezőikkel közösen felidézték a mozik életét és egy kisebb filmet vetítettek a Béke és Kossuth moziról. Azt is megtudtuk, hogy az elmúlt években jelentős mértékben növekedtek az érdeklődők a belvárosi mozik iránt. A résztvevők szerint ennek az oka az, hogy az úgynevezett Art mozik, filmművészeti értékekből állítják össze a vetítéseket. A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál (röviden: CineFest Miskolc) hazánk vezető filmfesztiválja. A kezdetektől fogva nonprofit jellegű kulturális rendezvény. Mára a hazai filmszakma legjelentősebb eseményévé vált: jelentős nemzetközi szakmai érdeklődés kíséri, hatása hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő és mértékadó.