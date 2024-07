Nyilván a gyerekkori vágyak, meg valahogy akkor, ott, Kubában fogalmazódott meg, hogy ezt akarom csinálni: meg tudom mutatni, milyen gyönyörűek, érdekesek, izgalmasak a víz alatti élőlények. Bár volt egy rövid időszak az életemben, a 90-es évek elején, amikor megpróbáltam megélni a fotóim eladásából - több ügynökségnél voltak képeim, címlapfotóim jelentek meg komoly lapokban, néha annyi pénzt kaptam egy címlapfotóért, amennyiért fényképezőgépet vehettem volna - de azért ez bizonytalan élet volt. Már megvolt a családom, a két gyerekem, ezért el kellett engedjem, hogy a fotózásból éljek. Van ennek előnye is, mert ha megrendelésre kell fotózni, az egyben korlátoz is. Mára a megélhetés és a fotózás teljesen különválik. Most már nyugdíjas vagyok, de vállalkozásokat vezettem. Most elárulom azoknak, akiknek esetleg a főnöke voltam különböző cégeknél, hogy engem sosem érdekeltek azok a munkák, csakis a koraltengerek, csak tudtam, hogy valamiből meg kell élni, és meg kellett teremteni a feltételeket ahhoz, hogy újra és újra el tudjak jutni a tengerekhez.

Óriási üzletág ma már a búvárkodás

Nem veszélyes ez?

Fontos, hogy az ember megtanuljon rendesen búvárkodni, hogy otthon érezze magát a víz alatt.

Konkrétan volt már veszélyben?

Attól függ, hogy mit nevezünk veszélynek. Olyan volt pár éve, hogy éjszaka merültünk. Korall szirti merülés volt, és egyedül maradtam, mire felemelkedtem. A csillagos eget láttam, kisodort az áramlat a nyílt tengerre. Lebegtem a víz színén, és világítottam magasan a koromsötét éjszakában, mert az messziről látszik, és én biztos voltam, hogy jönnek értem, jöttek is hamarosan. Tehát azért ilyen szituációk vannak. Ezt csak azért mondom, mert volt már hogy hagytak el valakit, például magyar búvárokat is a Vörös tengeren: húsz hajó kereste őket, mire megtalálták. Merülés után azt hitték, hogy a kabinjukban vannak. Hozzá kell tenni, hogy most is, ebben a pillanatban is tízezrek, százezrek vannak víz alatt, tehát tömegsporttá, óriási üzletággá vált a búvárkodás. Nem tudom, Magyarországon hány vizsgázott búvár van, de szerintem több tízezer, gondoljunk bele, hogy Németországban, Franciaországban, gazdagabb országokban mennyien lehetnek.