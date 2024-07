A legtöbben az úszók, a vízilabdás fiúk és a férfi kézilabdacsapat érmes helyezésében bizakodnak.

15-16 aranyra számíthatunk?

Vári Zsolt Csaba

Vári Zsolt Csaba ilyen mennyiségben gondolkodik az érmeket illetően. Ő elsősorban úszásban, kézilabdában vár érmeket, és talajsportokban is szép eredményeket remél a magyar olimpikonoktól. Szerinte a hazai ökölvívók régóta legendásan jól teljesítenek az ötkarikás játékokon, és az úszóknál is sanszunk lehet legalább két-három aranyra. A fiúk esetében úgy véli: Milák Kristóf a legnagyobb reménység, bár a lányoknál többen is beúszhatnak az ezüstöt érő helyekre. A férfi vízilabdacsapatnak valószínűleg nem fog összejönni az arany, mert a szerbek sokkal esélyesebbek a dobogó legfelső helyére.

A magyar úszók és a kézisek hozzák majd az aranyakat

Ludvig József nem követi napi szinten az olimpia eseményeit, azonban neki is megvan a maga véleménye az éremesélyeinkről. Ő úgy érzi, a magyar versenyzők legalább hat aranyat szereznek a párizsi olimpián:

Azért nehéz ezt megmondani, mert egy ilyen világversenyen mindig történnek váratlan fordulatok, amire az ember előzetesen nem számít. És olyanok kapnak aranyat, akire előzetesen senki nem számít. Az olimpián mindig sok a bizonytalansági tényező.

Meglátása szerint a magyar úszók és a kézilabdázók játszanak majd a következő napokban arannyal kecsegető helyzetben. Az úszásban Milák Kristófot mindenképpen nyerőnek tartja.

A vízilabdás és kézilabdás fiúk esélyesek az éremre

Hernádi Levente

Hernádi Levente ma este Milák Kristóftól vár egy szépen csillogó aranyérmet. Kapás Boglárka szerinte nem lesz érmes, ennek ellenére mindenképpen egy jó helyezést érhet el az úszók közül. A férfi kézilabdacsapatunk szerinte bejut a top 4-be, utána viszont teljesen kiszámíthatatlan, kik állnak a dobogóra. Azt is lehetségesnek látja, hogy vívóink egy meglepetés érmet szereznek az olimpián. Szilágyi Áronnak ez nem sikerült, mert kifogott egy rossz napot, ami bárkivel megeshet:

Volt egy blokkja, ezt fiatal ellenfele kíméletlenül kihasználta. Riválisa tét nélkül vívhatott, a magyar olimpikonnak meg nyomta a vállát az érem, az esélyesség terhe.

A vízilabdás fiúktól szintén éremre számít :