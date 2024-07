Egy napra megtöbbszörözte lakosságának lélekszámát Háromhuta. A már hagyományos, idén harmincadik alkalommal megrendezett Anna-napi falunap programjaira ugyanis a legóvatosabb becslések szerint is legalább ezerötszáz vendéget fogadott az alig száz lakosú település július utolsó hétvégéjén.

Lelkes közönség tapsolt a produkcióknak

Fotó: BSZA

Verbovszki Károly polgármester lapunknak elmondta: ilyenkor igyekeznek mindig olyan programot összeállítani, amelyből minden korosztály választhat magának kedvére valót. Hozzátette: a Háromhutát alkotó három kistelepülésen, vagyis Óhután, Középhután és Újhután összesen több mint kétszáz hétvégi ház található. Az üdülőtulajdonosok a Háromhutáért Alapítványon keresztül támogatják a rendezvényt, ennek köszönhetően tudnak minden évben színvonalas programokat kínálni az érdeklődőknek és szép számmal érkeznek haza ilyenkor az elszármazottak is – közölte.

Színvonalasak voltak a produkciók

Fotó: BSZA

A szórakoztató műsorszámokat este tűzijáték, majd utcabál zárja. Így volt ez idén is. A polgármester azt is elmondta, hogy ilyenkor szokott számot adni arról, merre is halad fejlesztései tekintetében a település. Idén eddig egy négy kilométer hosszú tanösvényt hoztak létre négy esőbeállóval, padokkal, asztalokkal és egy hat méter magas kilátóval. Kényelmes sétával két-három óra alatt végig járható a kijelölt szakasz, miközben a látogató képet kap arról, milyen természeti értékekben is bővelkedik a környék – emelte ki Verbovszki Károly.

Pörög a turizmus

A turizmus egyébként is csúcsra jár az erdőkkel és hegyekkel körbevett, festői elhelyezkedésű településen. A vendégéjszakák száma minden évben meghaladja a tízezret, az idegenforgalmi adó komoly bevételi forrás Háromhutának, számos beruházás és program finanszírozásának fontos eleme. A polgármester beszámolója szerint évekkel ezelőtt átadott erdei iskolájuk nagyon felkapott, ha nem gyereket fogad, akkor céges csapatépítők helyszíne, a szomszédságában megépült közösségi csűrnek köszönhetően pedig esküvőket is tudnak rendezni. Erre szintén növekvő igény van, még az ország más részeiből is érkeznek olyan párok Háromhutára, akik a faluban szeretnék összekötni az életüket – emelte ki a település vezetője. Hozzátette: a természeti szépségeken túl hatvan kilométeres körzetben több szép történelmi vár is található. Folyamatosan bővül a szolgáltatások köre is.