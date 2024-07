Ízek tekintetében elképesztő a belvárosi kínálat. A klasszikusok mellett tokaji aszús, bazsalikomos-citromos, chai-füge, de akár szezámos-parmezános és még számtalan különleges ízű fagylaltot kóstolhatunk Miskolcon. 500 és 700 forint között kell fizetni egy gombócért annak, aki ezzel frissítené magát a forróságban.

Csoki, vanília, feketeribizli... Neked melyik a kedvenc fagyid?

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A klasszikusok

A városház téri Málnás fagyizóban két férfi éppen ottjártunkkor érkezik. Az eladó nagy mosollyal fogadta az ismerős arcokat. Murányi Ferenc elmondta, hogy csak itt fagyizik, számára ez a legjobb fagyizó és a szilvás gombóc a kedvence a kínálatból. Magyar Eleonóra eladó megosztotta a boon.hu-val, hogy a nagy melegben a gyümölcsfagyik fogynak a legjobban. Hozzátette, hogy van, aki Diósgyőrből jár hozzájuk a hideg nyalánkságért.

Az Erzsébet téren egy padon ülve fagyizott a sajóbábonyi Király Miklósné. Kérdésünkre elmondta, hogy szinte minden nap bejár Miskolcra fagyizni. Mindig a Málnásba jár, nincs kedvence, most oroszkrém ízűt kóstolt. Az árakkal kapcsolatban hozzátette, hogy ugyanannyit fizet egy gombócért, mint tavaly.

Betti és kisfia, Nolen miskolciak, és éppen egy cukrászda fagyis pultjánál álltak sorban. Betti elmondta, hogy nincs kedvenc fagyizójuk, sok helyen ettek már fagyit és nem csalódtak. Elégedett a belvárosi kínálattal.

A miskolci Klepás Gáborné unokájával, Strébeli Pannával sétált a főutcán. Panna sajókeresztúri hetedik évfolyamos lány, aki angolórára jár Miskolcra, és a nagymamája kíséri a buszhoz. Most csak a nagymama fagyizott, akinek a klasszikus puncsfagyi a kedvence. Panna most nem kívánta a fagylaltot, de ő a gyümölcs ízű fagyikat kedveli.

Az újítók

A The Sweets Bar 2020 óta várja a vendégeket. A fagyizó különlegessége, hogy kínálatuk nagy része vegán, cukormentes, laktózmentes és gluténmentes. Stijacic Viktória és férje a tulajdonosok. Viktória megosztotta velünk, hogy bár a családjukban senkinek nincs ételallergiája, szerettek volna kedvezni nemcsak az ételallergiás, hanem a tudatosan étkező vendégeknek is. Sokan a kínálat miatt járnak hozzájuk. Ízek terén követik a trendeket, de saját ízlésükre formálva. Viktória a mesterséges intelligenciát is használja újabb receptek és különleges fagylaltok létrehozásához. A férje néha álmodik egy ízt, amit el szoktak készíteni. Így lesznek teljesen egyediek a fagylaltjaik.

Minden természetes alapanyagokból készül, a gyümölcsfagyik valóban gyümölcsből, nem használunk ízfokozót, térfogatnövelőt

– nyilatkozta Viktória portálunk számára.

Szavait megerősítik az ott lévő vendégek. Orosz Daniella és párja fodrászhoz érkezett Miskolcra. Tudatosan jöttek ide, mondta Daniella:

Ez egy fantasztikus fagyizó, mivel laktózérzékeny vagyok, számomra fontos, hogy itt nagy a kínálat a laktózmentes ízekből. Mikor Miskolcon járok, sosem hagyom ki

Ahol a fagylalt teljes értékű desszert

Mi nem csak hűsítő finomságként, hanem teljes értékű desszertként tekintünk a fagylaltra, ami ugyanolyan törődést és alapanyag-szükségletet igényel, mint a desszertjeink

– mondta Varga Henriett, a Desszertem társtulajdonosa és üzletvezetője. A piacon már nagyon ritkán előforduló, saját recept alapján készülő fagylaltokat kínálnak vendégeiknek, ami azt jelenti, hogy mind a tejes, mind pedig a gyümölcsfagylaltjaik saját főzésű, nem por alapú készítmények, amikben nincsenek tömegnövelők, állományjavítók, levegő, habosító, emulgálószerek. A gyümölcsfagylaltjaik – sorbetek – összetétele 80 százalék gyümölcs és 20 százalék cukor, valamint fűszerek, ízesítőszerek. Ezek ebben a formában 100 százalékban megfelelőek vegán étrendet követők számára is. A tejes fagyikat állati tejjel és tejszínnel készítik, amiket ugyanazokkal a magas minőségű, leginkább Franciaországból érkező krémekkel, pasztákkal – mint a mogyoró, pisztácia –, magas kakaótartalmú csokoládékkal és fűszerekkel ízesítenek, amiket a desszertekhez is használnak. Az ízekkel kapcsolatban elmondta, a cukrászda hagyománya, hogy a kínálatot mindig a szezonális alapanyagokhoz igazítják. A mangó-passiógyümölcs íz évek óta levehetetlen a palettáról, de a kísérletező kedvű vendégek szezám-parmezán ízű gombócot is kóstolhatnak a cukrászdában.