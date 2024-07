Egyre többen posztolnak arról a közösségi médiában, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén településein a kora esti óráktól kezdődően elviselhetetlen a szabadban tartózkodás a szúnyogok miatt. Sokan azt írták le, hogy a vérszívók annyira sokan vannak, hogy lehetetlen bármit csinálni.

Többen kiakadtak a szúnyoghelyzetre

Sokan hangot is adtak a nemtetszésüknek a közösségi médiában. „Nem tudunk egy szalonnát sem sütni nyugodtan, mert annyira agresszívan támadnak, hogy tehetetlenek vagyunk ellenük” – fogalmazott az egyik posztoló. Mások is hasonló tapasztalatokat osztottak meg volt, aki azt írta, hogy „megeszik” az embereket a vérszívók, de olyan is akadt, aki úgy fogalmazott „lehetetlen tőlük létezni”.

A legnagyobb szúnyogártalmat nézik

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Dojcsák Dávid szóvivő azt írta a boon.hu megkeresésére, hogy magánterületen a tulajdonos vagy a fenntartó, közterületen pedig az önkormányzat felelőssége a szúnyogok elleni védekezés. „A katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés áprilistól augusztus végéig, szeptember elejéig tart, és azokra a területekre terjed ki, ahol a legnagyobb a szúnyogártalom. A szúnyogártalom mértékét rovarbiológus szakemberek mérik fel országszerte heti rendszerességgel.

Heti rendszerességgel irtják

A szúnyoggyérítés heti programok szerint zajlik, az aktuális heti programtervet hétfőnként tesszük közzé a weboldalunkon” – részletezte. Arra is rámutatott: az elmúlt időszakban árhullám vonult le több folyón is, illetve néhány naponta felhőszakadások voltak, amelyet hőség követett. „Ez az időjárás kifejezetten kedvez a vérszívók fejlődésének, ezért jelenleg országszerte komoly szúnyogártalomról lehet beszélni” – hangsúlyozta. A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megkeresésekre is rákérdezett portálunk. Azt írta, hogy a katasztrófavédelemhez tömegesen érkeznek bejelentések szúnyoggyérítéssel kapcsolatban. „A központi szúnyoggyérítés mellett minden önkormányzatnak nemcsak lehetősége van, hanem törvényben meghatározott feladata is saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen” – mutatott rá.