– Több pincét is megnéztünk, de nagyon drágák helyszíntől és állapottól is függetlenül. Hat-nyolc éve még két-három millió forintos ingatlanokról tudtam. Már akkor is megfogalmazódott bennem, hogy majd egyszer jó lenne megszerezni egy ilyen státuszszimbólumot. Közel lehetnénk a rendezvényekhez, árulhatnám a könyveimet, vagy csak bográcsoznánk egyet és akár ott is aludnánk a családdal, hogy Miskolcon maradva is legyen egy kis környezetváltozás. A református temető és az Aranykorona közötti területen több jó állapotú pince van, de ezek is nagyon drágák, úgyhogy elvetettük a gondolatot. Jártunk olyanban, ahol még a pince is le volt járólapozva, az például huszonkilenc millió forintba kerül, de meglátogattunk olyat is, ahol még közmű sincs vagy negyedig sincs készen a rajta lévő ház, meg persze sok annyira apró méretű, mindössze félszobányi, hogy olyan magas árat nem ér