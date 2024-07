Hornung Ágnes a Lépéskényszer - Európa demográfiai kihívása című kerekasztal-beszélgetésen elmondta, az, hogy az európai trendekhez képest a magyarországi születésszám jól áll, az az elmúlt tizennégy év munkájának eredménye. Hozzátette, 2010 előtt a teljes termékenységi arányszám csökkenő tendenciát mutatott, hiszen sem anyagi biztonság, sem politikai biztonság nem volt az országban.



Kiemelte, ezek az alapfeltételek ahhoz, hogy a jövőbe lehessen tekinteni családpolitikai szempontból. Magyarország a migrációt tekintve is egyértelmű értékvállalást tett és a kormány a demográfiai helyzetet magyar eszközökkel, Magyarországon szeretné kezelni - mondta az államtitkár.

Mint hangsúlyozta, a kormány sokat tesz azért, hogy szülessenek gyermekek és legyenek olyan fiatalok, akik dolgoznak. Hozzátette, az ideális teljes termékenységi arány az kettőnél nagyobb szám lenne, és ha egy családban kettőnél több gyermek születik, akkor már "nőtt a nemzet".

Anyagi biztonság a fiataloknak

Hornung Ágnes elmondta, nagyon jó eredmény, hogy ez a szám az elmúlt tizennégy év alatt 1,23-ról 1,52-re növekedett, mellyel Magyarország az ötödik helyen van az Európai Unióban (EU). Az esetleges csökkenés a koronavírus-járványnak, a háborúnak és az ezekkel járó gazdasági nehézségeknek tudható be - fűzte hozzá.



Kiemelte, a kormány sok olyan intézkedést is hozott, amelyekkel szeretnék bevonni az ifjúságot a munkaerőpiacra. Ilyen például a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége, ami a magyar családpolitika egyik fő eleme, az anyagi biztonság elérésében segíti a fiatalokat - mondta.



Kijelentette, a kormánnyal teljes életútban gondolkodnak és minden társadalmi csoportot lefednek a családpolitikai intézkedésekkel. Fontos, hogy az idősebb generációval is törődjenek, azt szeretnék elérni, hogy növekedjen az egészségben eltöltött éveik száma - emelte ki.

Hornung Ágnes arról is beszélt, európai és világszinten is sokan érdeklődnek a magyar családpolitika iránt. Hozzátette, terveik szerint a magyar uniós elnökség során az informális tanácsülések mindegyikére beviszik a demográfia témáját. Annak minden aspektusát szeretnék megmutatni, így szó lesz többek között a demográfia pénzügyi, versenyképességi és az agráriumban okozott hatásairól is. Elmondta, a végcél az, hogy az év végén elfogadott következtetések között legyen legalább egy, amelyik a demográfiát célozza.