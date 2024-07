Június utolsó hetében, egy verőfényes délelőttön a 6-8 főből álló kertészcsapatunk a Lillafüredi Függőkert Vízesés teraszán található lekopott kerti padok rendbetételének látott neki. József Attila szobra mellett serényen haladt a csiszolás, mázolás, gyomlálás. Két óra elteltével a terasz hat padja már le is volt festve, a területi képviselő jóvoltából kapott alapanyagok segítségével. A vidám hangulatú munka egy kirándulásnak vagy csapatépítésnek is megállta volna a helyét. A kertbarátok egy másik délelőttjüket is rászánták erre a feladatra, mert még egy második réteggel is bevonták a padokat. Sőt a megmaradt lazúrral egy terasszal lentebbi négy padot is lefestettek. Hihetetlen energiával dolgoztak a baráti kör tagjai, pedig átlagéletkoruk bizony már 70 felett van.