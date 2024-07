Megrendezi az első Lillafüredi Fashion & Beauty Show-t, amelyet 2024. szeptember 15-én tartanak meg Lillafüreden, a Palotaszállóban, jelentette be Flow & Business Kommunikációs Ügynökség. A szervezők tájékoztatása szerint az exkluzív rendezvény célja, hogy Miskolcot méltó helyre emelje a nemzetközi divatbemutatók térképén. A résztvevőket egy felejthetetlen divat- és szépségélmény várja, mely során megcsodálhatják a 2024-es év kiemelkedő hazai divattervezőinek kollekcióit, írják portálunknak eljuttatott közleményükben. Mint fogalmaznak, a kifutón látható lesz Kiss Márk, a 2024-es év divattervezőjének extravagáns kollekciója, Lukéj Gabi, aki saját balatoni vitorlás festményei inspirálta női kollekcióját mutatja be, és a BRUBENBRIDE Miskolc csipkékkel és csillogással tervezett esküvői ruháit is bemutatják a profi modellek.

Hazai hírességek műsora

A rendezvény magában foglalja a VOLVO–Lukács Autó Kft. legújabb, tisztán elektromos modelljeinek bemutatóját is a kastélyhotel parkjában. A divatbemutató alatt hazai hírességek és Miskolc tehetséges énekesei gondoskodnak a zenei élményről, kifutón énekes fellépők között szerepel: Király Linda, Vastag Csaba, Singh Viki, Varga Andrea, Szécsi Viktória és Cselepák Balázs

Az est egyben jótékonysági esemény is, a szervezők fontosnak tartják, hogy támogassák a helyi tehetségeket is, ezért a rendezvényhez kapcsolódóan egy amatőr modell castingot is szerveznek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Miskolc számára. Keresik a vármegye és Miskolc négy legtehetségesebb fiatal hölgyét vagy fiatalemberét, akik mindig is modellkarrierre vágytak, de eddig még nem tették meg az első lépést álmaik felé. Szeptember 15-én neves szakemberek és hírességek érkeznek Miskolcra, akik segíthetnek valóra váltani álmaikat és elindítani karrierjüket. A felhívás részleteit hamarosan közzé teszik, olvasható a közleményben